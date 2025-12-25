Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var - Son Dakika
Eğitim

Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var

Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var
25.12.2025 14:31
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan "Toplumun saygı duyduğu, sözüne itibar ettiği aynı zamanda yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfının yükselmesine çok ciddi ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Genç Memur-Sen'in, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde hayata geçirdiği 'Türk Dünyası Akademisi' eğitimleri sona erdi.

Gençlerin Türk dünyasına ilişkin tarihsel, siyasal, kültürel ve jeopolitik farkındalıklarını artırmayı hedefleyen eğimlerin sona ermesi nedeniyle Memur-Sen Genel Merkezi'nde kapanış programı ve ödül töreni gerçekleştirildi. Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TİKA Başkanı Abdullah Eren, YTB Başkanı Hadi Turus, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genç Memur-Sen Başkanı Mesut Emre Balcı ile çok sayıda davetli katıldı.

"KIYAFETİ GİYDİN DİYE TEKNOLOJİDE GELİŞEMİYORSUN"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan gerçekleştirdiği çalışmalarda temel motivasyon kaynağının, kimliğin, kültürün ihya edilerek yeni nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Topraklarımız işgal edilmeden önce, aydınlarımızın adeta kafalarının içi işgal edilmişti. Batı karşısındaki bir aşağılık kompleksiyle, 'Biz artık yapamayız, biz kaybettik, ancak biz Batı'ya benzeyerek bir yerlere gelebiliriz'; sadece dıştan benzeyerek, gelişmişliğe erişemeyeceğimizi çok net anlıyoruz. Kıyafeti giydin diye teknolojide gelişemiyorsun. Modernitenin sadece görüntüsünü almaya çalışan bir dönem yaşadık, 200 yılı aşkın bir dönem. Geldiğimiz noktada, o aydın sınıf tasfiye oldu ama yeni bir aydın sınıfı da ortaya çıkmış değil. Toplumun saygı duyduğu, sözüne itibar ettiği aynı zamanda yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfının yükselmesine de çok ciddi ihtiyacımız var" diye konuştu.

"BUNLAR, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ALTYAPI ÇALIŞMALARIDIR"

Bilal Erdoğan, "Türk dünyasının Sovyet boyunduruğundan kurtulduğu 91 yılında, Türkiye 200 milyar dolarlık ekonomisi olan 55-60 milyon nüfusu olan bir ülkeydi. O zamanlar hayaller çok büyüktü. 'Türk dünyasıyla yeniden buluşacağız, Türk dünyasıyla büyük bir bütün olacağız, bu bize huzur getirecek, refah getirecek, güçleneceğiz' dedik ama aşağı yukarı 10 yılımızı boş geçirdik diyebiliriz çünkü ülkenin imkanları kısıtlıydı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye artık o güne nazaran 8 kat büyük ekonomisi olan, dünyanın satın alma gücüne göre 11'inci sıradaki 1,6 trilyon dolarlık ülkeyiz. Ona göre sözümüzün tesiri var, ona göre yapmak istediklerimizi yapacak gücümüz var. Türk Devletleri Teşkilatı kurulduğu zaman, Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde Türk Dünyası Genel Müdürlüğü kurulduğu zaman, TİKA'nın bugün artık çok farklı boyutlarda işler yaptığını, YTB'nin çok daha sofistike hizmetler geliştirebildiğini o yüzden görebiliyoruz. Gençler, bunlar hep sizin inşa edeceğiniz Türkiye Yüzyılı'nın altyapı çalışmalarıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Politika, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Oglum Bilal sen evde kal isin paralari sifirlamak 21 3 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    dedi!! 8 0 Yanıtla
  • akil akil:
    buda siyasete giriyor ısınma hareketleri başlıyor yavaş yavaş 5 0 Yanıtla
  • Ugur Gul Ugur Gul:
    Bizde halk olarak geçim sıkıntısı çekmemek istiyoruz da öyle soylemek le olmuyor. Yoksa bizde çok şey istiyoruz da . Hele önce bi milleti yoksulluktan kurtarın oda olur. 5 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    tabiiii tabiiiii 3 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
