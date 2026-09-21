Bilecik Pazaryeri\'ndeki Kınık Köyü\'nde 9 bilim ve teknoloji atölyesi düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4009 kapsamında desteklenen proje çerçevesinde 9 farklı bilim ve teknoloji atölyesi düzenlendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Kuruluşun Topraklarında Bilimin İzinde: Bilecik Köy Okulları Bilim ve Teknoloji Atölyeleri" projesi kapsamında Kınık Köyü'nde gerçekleştirilen programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Programda bilim ve teknoloji atölyelerini gezen protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı sergileri inceleyerek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlik kapsamında ayrıca bir bilim söyleşisi gerçekleştirildi.

Proje ile köy okullarındaki öğrencilerin bilim ve teknolojiyle buluşturulması, kırsal bölgelerde bilime erişimin artırılması ve öğrencilerin merak ve keşfetme duygularının güçlendirilmesi hedefleniyor.