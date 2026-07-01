Çocuklar tatilde ebru sanatı, tuval boyama, çocuk pilatesi ve seramik atölyelerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor - Son Dakika
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Çocuklar tatilde ebru sanatı, tuval boyama, çocuk pilatesi ve seramik atölyelerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor

Çocuklar tatilde ebru sanatı, tuval boyama, çocuk pilatesi ve seramik atölyelerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor
01.07.2026 11:30  Güncelleme: 11:37
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Bilecik'te Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Müze Akademisi'nde 6 yıldır çocuklar ebru, tuval boyama, pilates ve seramik gibi ücretsiz atölyelerde hem eğleniyor hem öğreniyor.

Bilecik'te Müze Akademisi'nde 6 yıldır binlerce çocuk ebru sanatı, tuval boyama, çocuk pilatesi ve seramik atölyelerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Belediye Başkanlığı tarafından kültürel ve sanatsal aktiviteler kapsamında düzenlenen Müze Akademi etkinliklerinde çocuklar ücretsiz olarak birçok atölyede verimli zaman geçirme imkanı buluyor. Çocuklar için ücretsiz sunulan Müze Akademi etkinliklerinde şu ana kadar binlerce çocuk ebru sanatı, tuval boyama atölyesi, çocuk pilatesi ve seramik atölyesi gibi birçok alanda etkinliklere katılma imkanı buldu.

"Çocuklarımıza müze sevgisi aşılamakla birlikte kültürel değerlerimize sahip çıkmalarını amaçlıyoruz"

6 yıldır yürütülen faaliyetler hakkında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, yaz tatili ile birlikte çocuklara birçok anlamlı aktivite sunduklarını hatırlattı. Belediye Başkanlığı olarak çocuklara ve eğitime yönelik tüm çalışmalara büyük önem verdiklerinin altını çizen Ünver, "Yaşayan Şehir Müzemizde bundan 6 yıl önce Müze Akademi'nin ilk adımını atmıştık. Çocuklarımızın hem müzelerimize hem de kültürel değerlerimizin aktarıldığı mekanları yakından tanımalarına fırsat vermiştik. 6 yıldır yarınlarımızın mimarları çocuklarımızı burada ağırlayarak hem müze sevgisini aşılamak hem de kültürel değerlerine sahip çıkmalarını amaçladık" ifadelerini kullandı.

"Aktiviteler yaz boyunca devam edecek"

Kendilerine güvenerek çocuklarını emanet eden ailelere de teşekkür eden Başkan Yardımcısı Ünver, "Önümüzdeki dönemlerde de bunun gibi anlamlı etkinlikleri devam ettireceğiz. Bütün çocuklarımızı müzelerimize davet ediyor bu güzel aktivitelere katılmalarını istiyoruz" dedi.

Etkinliklere çocuklarıyla birlikte katılan anne ve babalar da yürütülen aktivitelerden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Çocuklar tatilde ebru sanatı, tuval boyama, çocuk pilatesi ve seramik atölyelerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuklar tatilde ebru sanatı, tuval boyama, çocuk pilatesi ve seramik atölyelerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor - Son Dakika
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