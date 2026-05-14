Bilim Fuarı'nda Öğrencilerden Nitelikli Projeler
Bilim Fuarı'nda Öğrencilerden Nitelikli Projeler

14.05.2026 15:19
Ahmet Karahan Ortaokulu'nda düzenlenen bilim fuarında 17 proje katılımcılardan beğeni topladı.

4006 Bilim Fuarı kapsamında Ahmet Karahan Ortaokulu'nda düzenlenen bilim şöleni, öğrencilerin ortaya koyduğu nitelikli projeler ve yoğun katılımla büyük beğeni topladı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen fuarda, fen bilimleri, bilişim teknolojileri ve yazılım ile sosyal bilimler alanlarında hazırlanan 17 proje ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini yansıttığı çalışmalar, özgün içerikleri ve sunum kaliteleriyle dikkat çekti.

Okul Müdürü Osman Taşar ve Proje Koordinatörü Gizem Karslıoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, eğitim camiası tarafından da takdirle karşılandı. Etkinlikte danışman öğretmenler Zeynep Altun, Berra Avcı, Buse Yetişen, Merve İncekara, Nazım Kanar, Reşat Közkurt, Ömer Ekici, Gülten Zorlu, Nurgül Pehlivan ve Derya Serindağ'ın özverili çalışmaları büyük övgü aldı.

Fuarı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, şube müdürleri, okul müdürleri, çevre okul yöneticileri, çok sayıda eğitimci ve akademik temsilcinin yanı sıra veliler ve öğrenciler yoğun ilgiyle gezdi. Protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı projeleri tek tek inceleyerek emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Katılımcılar, Ahmet Karahan Ortaokulu'nun bilimsel üretimi teşvik eden yaklaşımını örnek gösterirken, fuarın öğrencilere kazandırdığı özgüven ve araştırma kültürünün altını çizdi. Eğitimciler, organizasyonun hem içerik hem de sunum açısından üst düzey bir başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bilim fuarı, okulun eğitim vizyonunu yansıtan güçlü bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Teknoloji, Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

