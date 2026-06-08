Bilim Kafe: Hareketin Zihin Üzerindeki Etkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilim Kafe: Hareketin Zihin Üzerindeki Etkileri

Bilim Kafe: Hareketin Zihin Üzerindeki Etkileri
08.06.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TED Düzce Koleji'nde gerçekleşen etkinlikte, hareketin beyin üzerindeki etkileri interaktif olarak ele alındı.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve örnek bilim toplum buluşmasına dönüşen Bilim Kafe etkinliği, bu kez TED Düzce Koleji'nde gerçekleştirildi.

Bilim Kafe etkinliğinin davetli konuşmacısı Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Ustaoğlu Hoşver, "Beynimizin Şarj Aleti: Hareket" başlıklı konuşmasıyla TED Düzce Koleji öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte hareketin öğrenme, dikkat ve hafıza üzerindeki etkileri bilimsel bilgiler ve interaktif uygulamalar eşliğinde ele alınırken, katılımcılar hareket ile beyin arasındaki güçlü ilişkiyi eğlenerek keşfetme fırsatı buldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevli Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinliklerinin bilimsel bilgiyi toplumun farklı kesimleriyle buluşturduğunu belirtti. Çocukların ve gençlerin bilimsel düşünceyle erken yaşlarda tanışmasının önemine dikkat çeken Cömert, Düzce Üniversitesi olarak bilimin toplumla buluşmasına katkı sağlayan etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmasında öğrencilerle interaktif bir iletişim kuran Doç. Dr. Pelin Ustaoğlu Hoşver, hareketi "beynin şarj aleti" olarak tanımlayarak günlük yaşamdan örneklerle hareketin zihinsel performans üzerindeki etkilerini anlattı. Telefon ve tabletlerin şarj edilmesi örneğinden yola çıkan Hoşver, beynin de tıpkı teknolojik cihazlar gibi enerjiye ihtiyaç duyduğunu, uzun süre hareketsiz kalındığında dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve odaklanma problemlerinin ortaya çıkabildiğini belirtti.

Hareketin yalnızca fiziksel sağlık açısından değil; öğrenme, dikkat, hafıza ve problem çözme becerilerinin gelişimi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Pelin Ustaoğlu Hoşver, gün içerisinde kısa süreli fiziksel aktivitelerin bile zihinsel canlılığı artırabildiğini dile getirdi.

Etkinliğin devamında öğrencilere, hareket ve beyin arasındaki ilişkiyi deneyimlemelerini sağlayan çeşitli uygulamalar yaptıran Hoşver; dikkat, koordinasyon ve odaklanma becerilerini geliştirmeye yönelik eğlenceli aktivitelerle öğrencilerin aktif katılımını sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sağlık, Eğitim, Bilim, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bilim Kafe: Hareketin Zihin Üzerindeki Etkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Irak’ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem Bakan Çiftçi’yi hedef aldı İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem Bakan Çiftçi'yi hedef aldı

18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 18:53:03. #7.12#
SON DAKİKA: Bilim Kafe: Hareketin Zihin Üzerindeki Etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.