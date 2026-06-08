Bilim Kafe: Hareketin Zihin Üzerindeki Etkileri

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve örnek bilim toplum buluşmasına dönüşen Bilim Kafe etkinliği, bu kez TED Düzce Koleji'nde gerçekleştirildi.

Bilim Kafe etkinliğinin davetli konuşmacısı Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Ustaoğlu Hoşver, "Beynimizin Şarj Aleti: Hareket" başlıklı konuşmasıyla TED Düzce Koleji öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte hareketin öğrenme, dikkat ve hafıza üzerindeki etkileri bilimsel bilgiler ve interaktif uygulamalar eşliğinde ele alınırken, katılımcılar hareket ile beyin arasındaki güçlü ilişkiyi eğlenerek keşfetme fırsatı buldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevli Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinliklerinin bilimsel bilgiyi toplumun farklı kesimleriyle buluşturduğunu belirtti. Çocukların ve gençlerin bilimsel düşünceyle erken yaşlarda tanışmasının önemine dikkat çeken Cömert, Düzce Üniversitesi olarak bilimin toplumla buluşmasına katkı sağlayan etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmasında öğrencilerle interaktif bir iletişim kuran Doç. Dr. Pelin Ustaoğlu Hoşver, hareketi "beynin şarj aleti" olarak tanımlayarak günlük yaşamdan örneklerle hareketin zihinsel performans üzerindeki etkilerini anlattı. Telefon ve tabletlerin şarj edilmesi örneğinden yola çıkan Hoşver, beynin de tıpkı teknolojik cihazlar gibi enerjiye ihtiyaç duyduğunu, uzun süre hareketsiz kalındığında dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve odaklanma problemlerinin ortaya çıkabildiğini belirtti.

Hareketin yalnızca fiziksel sağlık açısından değil; öğrenme, dikkat, hafıza ve problem çözme becerilerinin gelişimi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Pelin Ustaoğlu Hoşver, gün içerisinde kısa süreli fiziksel aktivitelerin bile zihinsel canlılığı artırabildiğini dile getirdi.

Etkinliğin devamında öğrencilere, hareket ve beyin arasındaki ilişkiyi deneyimlemelerini sağlayan çeşitli uygulamalar yaptıran Hoşver; dikkat, koordinasyon ve odaklanma becerilerini geliştirmeye yönelik eğlenceli aktivitelerle öğrencilerin aktif katılımını sağladı. - DÜZCE