Eğitim

Bilnet Okulları'ndan Yapay Zeka Desteği

12.08.2025 09:40
Bilnet Okulları, öğretmenlerin iş yükünü hafifletmek için 'BİL-EN AI' programını tanıttı.

Bilnet Okulları, öğretmenlerin karar alma, üretme ve değerlendirme süreçlerine yapay zeka desteği sağlayacak 'Öğretmen Asistanı BİL-EN AI' programının tanıtımını yaptı. Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ, "Yapay zeka artık tüm alanlarda ve mesleklerde belli konularda ön destek olarak ilerliyor. Ancak eğitim sektöründe eğitimin kalbinde hala öğretmen var. Fakat günün sonunda bu köklü değişimler, eğitim sektörünü de etkilemek zorunda" dedi.

'Öğretmen Asistanı BİL-EN AI' programının lansmanı ve çalıştayı, Bilnet Okulları ev sahipliğinde, eğitim yöneticileri, okul müdürleri ve eğitim teknolojileri uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. 'BİL-EN AI', öğretmenlerin iş yükünü hafifletmeyi ve öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyor.

'YAPAY ZEKA ARTIK TÜM ALANLARDA VE TÜM MESLEKLERDE BELLİ KONULARDA ÖN DESTEK'

Köklü değişimlerin eğitim sektörünü de etkilemesinin zorunluluk olduğunu belirten Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ, "İçinde bulunduğumuz çağ, büyük ve köklü değişimlerin olması gerektiği bir çağ. Biz şuna inanıyoruz: Evet, yapay zeka artık tüm alanlarda ve tüm mesleklerde belli konularda ön destek, rehber şeklinde ilerliyor. Ancak eğitim sektörü söz konusu olduğunda, eğitimin kalbinde hala öğretmenin olduğunu düşünüyoruz ve bunun çok uzun yıllar böyle devam edeceğine inanıyoruz. Fakat günün sonunda bu köklü değişimler, eğitim sektörünü de etkilemek zorunda. Bu bir zorunluluk, seçenek değil. Biz de 'BİL-EN AI' yapay zeka asistanımızla, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize rehberlik etmek amacıyla bugün buradayız. Bugün burada eğitim çalıştayımız kapsamında lansmanımızı yaptık. Tüm yöneticilerimizle birlikteyiz. Artık bizim bir asistanımız var. Biliyorsunuz ki birçok raporlama ve etüt konusunu, öğretmenlerimizin bireysel dikkati ve güçlü ölçme-değerlendirme koordinatörlüğümüz ile yönetiyoruz. Yapay zeka, bu yükün bir kısmını üzerimizden alacak. Çünkü günün sonunda yapay zeka bizden de öğrenen bir yapı. Bu sayede öğretmenlere, öğrenciyi daha fazla gözlemleyebilecekleri ve onunla daha fazla vakit geçirebilecekleri bir alan bırakmış olacağız. Biz yapay zekayı eğitim sektöründe bu şekilde konumlandırmayı planladık. Güzel sonuçlar alacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA, ASLINDA SADECE BİR ARAÇ DEĞİL'

Uzun yıllardır yapay zekanın konuşulduğunu ancak kısa sürede büyük yol kat edildiğini belirten Eğitim Teknolojileri Uzmanı Dr. Işıl Boy Ergül, "Yapay zekanın çok önemli bir konu olduğuna inanıyorum. Bugün de zaten bu yüzden buradayız. Çünkü yapay zeka, aslında sadece bir araç değil. Şu an birçok teknoloji bir araç olarak görülüyor ama yapay zeka yeni bir boyut. Çok farklı yönleri olan bir teknoloji. Bu nedenle doğru bir şekilde ele alınması çok önemli. Uzun yıllardır yapay zekayı konuşuyoruz ama çok kısa sürede çok hızlı yol kat ettik. Bu açıdan yapay zeka okuryazarlığı çok kıymetli. Hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin bu konuda kendini geliştirmesi gerekiyor. Burada, çok önemli bir girişimin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü öğrenciler bunu sadece öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda deneyimleme imkanı bulacaklar. Bu nedenle çok değerli. Şu anda pek çok ülke, yapay zekayı müfredatına entegre ediyor. Bilnet Okullarının da bu anlamda önemli adımlar atarak yapay zeka okuryazarlığını daha da yaygınlaştırması ve yapay zekayı doğru şekilde okullara entegre etmesi, birçok okul için örnek olacaktır. Burada olmaktan tekrar büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

'ÖĞRENCİYE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİR ÖĞRENİM DENEYİMİ SUNUYORUZ'

Voltran App'ın kurucusu Berk Kıncıoğlu ise, "Aslında dört ana özelliğimiz var. Birincisi; öğrenciler, yapay zeka destekli modüllerle animasyon ve video tabanlı, kişiselleştirilmiş dersler alabiliyor. Öğretmen tarafına baktığımızda ise öğretmenlerimiz, kendi materyallerini kullanarak güvenli bir şekilde yapay zeka modelleri ile video ve animasyon tabanlı dersler hazırlayabiliyor. İkinci özelliğimiz, yapay zeka destekli soru çözümü. Öğrenciler, yapamadıkları sorunun fotoğrafını çekerek hem animasyonlu hem de adım adım çözümlerine ulaşabiliyor. Üçüncü modülümüz, okul kaynaklarıyla tamamen entegre ve güvenli olarak çalışan soru-cevap modülü. Burada öğrenci, takıldığı bir soruya anında cevap almak istediğinde mikrofonu açarak BİL-EN AI'e sorabilir ve kişisel bir yanıt alabilir. Dolayısıyla bu sistem, öğretmenlerin materyallerini zenginleştirirken; etüt ve içerik hazırlama süreçlerinde kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda öğrenciye de tamamen kişiselleştirilmiş bir öğrenim deneyimi sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

