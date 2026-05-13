Bingöl\'de Engelliler Haftası Etkinliği

Bingöl'de Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda özel bireyler tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni topladı.

Engelliler Haftası kapsamında valilik koordinesinde, Karşıyaka Kapalı Spor Salonu'nda program gerçekleştirildi. Programda özel bireylerin hazırladığı folklor gösterileri, müzik dinletileri ve el emeği ürün sergileri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinlik kapsamında kurulan empati parkurunda ise engelsiz yaşam konusunda farkındalık oluşturuldu.

Vali Cahit Çelik, özel bireylerin sosyal yaşamın her alanında aktif şekilde yer almalarının önemine dikkat çekerek, "Engelleri sevgiyle aştığımız ve hep birlikte engelsiz Bingöl hedefimize ulaştığımız günler temennisiyle bu özel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL