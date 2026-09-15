Bingöl\'de İlköğretim Haftası programı düzenlendi

Bingöl'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası Kutlama Programı düzenlendi.

Bingöl Merkez Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, Belediye Başkan Vekili Ahmet Altunhan, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulhakim Koçin, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Tokuş, il protokolü, eğitim yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Tokuş, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Tokuş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda erdemli, bilgili, sorumluluk sahibi ve üretken bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Programda öğrencilere hitap eden Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen ise yeni eğitim öğretim yılının Bingöl ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve nitelikli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Atatürk İlkokulu öğrencileri Aslışah Erdoğan ve Mustafa Hoşoğlu, "İlköğretim Haftası" adlı şiirlerini seslendirdi. Ardından 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine "Hoş Geldin Çiçeği" takdim etti.

Kutlama programında Turgut Özal Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi de yöresel ezgiler eşliğinde gösteri sundu. Gösteri, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Programın ardından protokol üyeleri okulun sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, ders kitaplarını inceleyerek yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Öğretmenler odasını da ziyaret eden protokol üyeleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerle eğitim öğretim faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.