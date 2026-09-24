Bingöl\'de Terörle Mücadele ekipleri üniversitede yaklaşık 5 bin kişiye ulaştı

Bingöl'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından, Bingöl Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış haftası kapsamında çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında üniversite girişişine bilgilendirme standı açıldı.

Standlarda öğrenci ve öğretim üyelerine terör, terör örgütleri, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ile terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerinin önlenmesi ve iş birliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Çalışma kapsamında katılımcılara çeşitli bilgilendirici broşürlerin yanı sıra hediyeler dağıtıldı. Türk Kızılayı Bingöl Şubesi tarafından da katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

3 gün süren faaliyetlerde yaklaşık 5 bin öğrenci, öğretim görevlisi ve aile yakınına ulaşıldığı bildirildi.