Bingöl, TÜBİTAK Finalleri'nde Öne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl, TÜBİTAK Finalleri'nde Öne Çıktı

Bingöl, TÜBİTAK Finalleri\'nde Öne Çıktı
05.05.2026 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl, TÜBİTAK 2204-A Lise Finalleri'nde birincilik ve ikincilik elde etti, başarıları kutlandı.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finalleri'nde Bingöl, biri birincilik olmak üzere iki önemli derece elde etti.

27-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 57. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalleri'nde Bingöl'ü temsil eden projeler büyük başarıya imza attı. Daha önce 20 projeyle Malatya Bölge Finali'ne katılan Bingöl, bu projelerden 4'ünün bölge birincisi olmasıyla Türkiye finallerine yükselmişti. Finalde Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri, "Kanser Tanısında Genetik ve Morfolojik Verilerin Voronoi Diyagramları ile Topolojik Modelleme ve Analizi" adlı projeleriyle Matematik/Genetik ve Biyoteknoloji alanında Türkiye birincisi oldu. Danışman öğretmen Hülya Buyankara rehberliğinde hazırlanan projede öğrenciler Hümeyra Ayaz, Hayrünnisa Özbilek ve Emine Çelik yer aldı.

Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencileri ise "Robofeeder - AI Göz ve Ses Takipli Yapay Zeka Destekli Hibrit Beslenme Asistanı" projesiyle Teknolojik Tasarım/Erişilebilir Yaşam Teknolojileri alanında Türkiye ikinciliği elde etti. Bingöl STEM ve Bilim Merkezi danışmanlığında hazırlanan projede danışman öğretmen Ahmet Bağbars, öğrenciler Yiğit Eymen Çakan ve Mehmet Civan Korkmaz görev aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, elde edilen başarıların Bingöl'ün eğitim alanındaki yükselişini gösterdiğini belirterek projelerde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecileri tebrik etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bingöl, TÜBİTAK Finalleri'nde Öne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:05:33. #7.12#
SON DAKİKA: Bingöl, TÜBİTAK Finalleri'nde Öne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.