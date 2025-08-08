Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış

Sahte diploma soruşturması kapsamında II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı lisans diploması 3 Ağustos 2025 tarihinde iptal edildi. Diplomasının iptalinden sonra bir açıklama yapan Osmanoğlu, "Asalet, iftiraya cevap vermez" ifadesini kullandı.

AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Sahte belge çetesi davasının ek klasörlerinde yer alan tutanaklar, skandalın ayrıntılarını gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında mağdur üniversitelerin log kayıtları incelenirken, yapılan usulsüzlüklerin hangi saatlerde gerçekleştirildiği de tespit edildi. Araştırma tutanağına göre; çete üyeleri İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı'na ait e-imzayı kopyalayarak 16 Ağustos 2024 saat 17.20'de sisteme girdi.

BİLGİLERİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Burada 18 Eylül 2000'de kayıt yaptıran ve 3 Temmuz 2004'te mezun olan H.H.A. isimli kişinin TC kimlik numarası ve adı, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun bilgileriyle değiştirildi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin paylaştığı bilgilere göre; Öğrenci kartına Osmanoğlu'nun fotoğrafı yerleştirilirken, eski kayıtlarda yer alan "danışman" bilgisi ve "bakaya" olarak görünen askerlik durumu ise değiştirilmedi. Böylece sahte mezuniyet kaydı, sistemdeki eski bilgilerin üzerine inşa edildi.

29 DAKİKADA DİPLOMAYI ALDI

Belgelerde, Osmanoğlu adına düzenlenen sahte diplomanın aynı gün saat 17.20'de YÖK sistemine eklendiği, Osmanoğlu'nun da 17.49'dan itibaren e-Devlet üzerinden mobil internet bağlantısıyla defalarca yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yaptığı kaydedildi.