Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış

Eğitim

08.08.2025 10:03
II. Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na İnönü Üniversitesi'nden verilen sahte tarih diplomanın detayları ortaya çıktı. Eski bir mezunun bilgileri silinip oluşturulan sahte diploma 16 Ağustos 2024 saat 17.20'de YÖK sistemine eklendi. Osmanoğlu 17.49'da e-Devlet'ten diplomayı kontrol etti.

Sahte diploma soruşturması kapsamında II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden aldığı lisans diploması 3 Ağustos 2025 tarihinde iptal edildi. Diplomasının iptalinden sonra bir açıklama yapan Osmanoğlu, "Asalet, iftiraya cevap vermez" ifadesini kullandı.

AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Sahte belge çetesi davasının ek klasörlerinde yer alan tutanaklar, skandalın ayrıntılarını gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında mağdur üniversitelerin log kayıtları incelenirken, yapılan usulsüzlüklerin hangi saatlerde gerçekleştirildiği de tespit edildi. Araştırma tutanağına göre; çete üyeleri İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı'na ait e-imzayı kopyalayarak 16 Ağustos 2024 saat 17.20'de sisteme girdi.

BİLGİLERİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Burada 18 Eylül 2000'de kayıt yaptıran ve 3 Temmuz 2004'te mezun olan H.H.A. isimli kişinin TC kimlik numarası ve adı, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun bilgileriyle değiştirildi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin paylaştığı bilgilere göre; Öğrenci kartına Osmanoğlu'nun fotoğrafı yerleştirilirken, eski kayıtlarda yer alan "danışman" bilgisi ve "bakaya" olarak görünen askerlik durumu ise değiştirilmedi. Böylece sahte mezuniyet kaydı, sistemdeki eski bilgilerin üzerine inşa edildi.

29 DAKİKADA DİPLOMAYI ALDI

Belgelerde, Osmanoğlu adına düzenlenen sahte diplomanın aynı gün saat 17.20'de YÖK sistemine eklendiği, Osmanoğlu'nun da 17.49'dan itibaren e-Devlet üzerinden mobil internet bağlantısıyla defalarca yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yaptığı kaydedildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • osman şahin:
    ÖNCE ÜLKEYİ YÖNETENLERİN DİPLOMALARINI SORGULAYIN 32 2 Yanıtla
    Salihenes123456:
    Sorguladım var. 4 tane CHP li profda onayladi 0 0
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Kanuni bile bu kadar hızlı yükselmedi helal olsun hedef 2053 / 2071 sabredin müminler 29 2 Yanıtla
  • q55bncxrps:
    ülke zaten adamın dedesinin öz mirası sahte diplomaya neden ihtiyacı olsun 5 22 Yanıtla
    Ahmet erkil:
    onlar oldu bitti gitti burası Türkiye şahıs firması degil 0 0
    Ahmet erkil:
    onlar yönetmeliği İngilizlerden aldık biz geri heryeri Osmanlı bitti 0 0
  • Ahmet erkil:
    çakma Osmanlı çakal seni 21 3 Yanıtla
  • Behzat:
    vay namussuzlar. 13 0 Yanıtla
