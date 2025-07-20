Biruni Üni. Rektör Yrd. Prof. Dr. Fatma Çelik: Sağlık bilimleri bilimin geleceği olarak kalacak

Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Çelik, Haberler.com ekranlarında yayınlanan Bilimin Geleceği programında Meral Karadağ'ın konuğu oldu. Prof. Dr. Çelik, üniversitenin eğitim yaklaşımından teknopark vizyonuna kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZ A+ BİR ÜNİVERSİTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Prof. Dr. Fatma Çelik, Biruni Üniversitesi olarak bilim ve teknoloji odaklı bir büyüme hedeflediklerini belirtti. Öğrencilerin sadece iyi eğitim almakla kalmadığını, aynı zamanda bilimsel düşünceyi benimseyen bireyler olarak yetiştirildiğini ifade eden Çelik, A+ bir üniversite vizyonu doğrultusunda her yıl programlarını daha da geliştirerek ilerlediklerini vurguladı.

"SAĞLIK BİLİMLERİ BİLİMİN GELECEĞİ OLARAK KALACAK"

Sağlık bilimlerinin önemine değinen Çelik, "Sağlık bilimleri bugün ve gelecekte hep bilimin geleceği olarak kalacak" diyerek bu alandaki gelişmelerin hiç durmadan devam edeceğini söyledi. Öğrencilere sundukları kaliteli eğitimle sağlık sektörüne donanımlı bireyler kazandırdıklarını belirtti.

"ÖĞRENCİLERİMİZ KENDİ FİRMALARINI KURSUN İSTİYORUZ"

Üniversitedeki kariyer vizyonuna da dikkat çeken Çelik, öğrencilerin mezun olduklarında sadece iş arayan bireyler olmalarının değil, kendi girişimlerini kurabilecek vizyona sahip olmalarının hedeflendiğini belirtti. "Öğrencilerimiz kendi firmalarını kursun istiyoruz" diyerek girişimciliği teşvik eden eğitim modelleri uyguladıklarını ifade etti.

"TEKNOPARKIMIZDA 200'Ü AŞKIN FİRMA VAR"

Biruni Üniversitesi teknoparkının geldiği noktaya dikkat çeken Çelik, teknopark bünyesinde 200'den fazla firmanın faaliyet gösterdiğini ve bu alanın öğrencilere uygulamalı iş deneyimi sunduğunu belirtti. Ayrıca uluslararası programlar için ciddi bütçeler ayırdıklarını ve öğrencilere global fırsatlar sunduklarını da sözlerine ekledi.

"SPOR VE KARİYER MERKEZİ İLE DESTEKLİYORUZ"

Kadın ve erkek tüm öğrencilerin spor olanaklarından eşit biçimde faydalandığını belirten Prof. Dr. Fatma Çelik, üniversite bünyesindeki kariyer merkezinin de öğrencilere iş bulma süreçlerinde önemli katkılar sağladığını ifade etti. Mezuniyete giden yolda öğrencilere kapsamlı bir destek sistemi sunduklarını aktardı.