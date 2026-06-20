Bitlis'te YKS Maratonu Başladı

Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) başarılı olabilmek için Bitlis'te sınav maratonuna başladı.

Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik ve giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından salonlara alındı. Sınava son dakikada yetişmeye çalışan öğrenciler zamanla yarışırken, aileler ise okul bahçeleri ve çevresinde çocuklarını yalnız bırakmadı. Kent genelinde sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla güvenlik ve trafik başta olmak üzere çeşitli tedbirler alındı. Okul çevrelerinde sessizliğin sağlanması için ekipler görev yaparken, aileler çocuklarının başarılı olması için dua ederek sınavın tamamlanmasını bekledi. - BİTLİS