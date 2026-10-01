Bodrum'da lise ve ortaokul öğrencileri Pedasa'da Leleg izlerini inceledi - Son Dakika
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Bodrum'da lise ve ortaokul öğrencileri Pedasa'da Leleg izlerini inceledi

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Bodrum\'da lise ve ortaokul öğrencileri Pedasa\'da Leleg izlerini inceledi
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Bodrum'da düzenlenen Erasmus+ etkinliğinde ortaokul ve lise öğrencileri, Almanya'dan gelen akranlarıyla Pedasa Antik Kenti'ni gezdi. Arkeolog eşliğindeki programda Leleg Uygarlığı anlatıldı; tarih bilinci ve kültürel miras farkındalığı hedeflendi.

Bodrum'da ortaokul ve lise öğrencileri ile Almanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenler, Pedasa Antik Kenti'ni gezip Leleg Uygarlığı'nın izlerini yerinde inceledi.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda, Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulu öğrencileri ile Bodrum Anadolu Lisesi öğrencileri ve Almanya'dan gelen öğrenciler bir araya geldi.

Arkeolog Serap Topaloğlu'nun eşlik ettiği gezide öğrencilere Pedasa Antik Kenti'nin tarihi, Leleg Uygarlığı ve bölgenin arkeolojik önemi anlatıldı. Öğrenciler, Pedasa Athena Kutsal Alanı ve Akropolis'i de ziyaret ederek antik kente ilişkin bilgileri yerinde öğrendi. Doğa yürüyüşüyle devam eden program, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirdiği oryantiring etkinliğiyle sona erdi.

Erasmus+ Akreditasyon Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerde tarih ve arkeoloji bilincinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAlmanyaKültürEğitimBodrumMirasSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da lise ve ortaokul öğrencileri Pedasa'da Leleg izlerini inceledi - Son Dakika
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