Bolu'da yeni eğitim yılı başladı, 52 bin 723 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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Bolu'da yeni eğitim yılı başladı, 52 bin 723 öğrenci ders başı yaptı

Bolu\'da yeni eğitim yılı başladı, 52 bin 723 öğrenci ders başı yaptı
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Bolu'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, Kültür İlkokulu'nda Vali Abdulaziz Aydın'ın katıldığı törenle başladı. İl genelinde 242 okul ve kurumda 52 bin 723 öğrenci ile 4 bin 764 öğretmen yeni döneme başladı.

Bolu'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, Kültür İlkokulu'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Yeni dönemde il genelinde toplam 52 bin 723 öğrenci ders başı yaptı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın katılımıyla saat 08.45'te Kültür İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılış programında, öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim yılının heyecanını yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflar doldu.

52 bini aşkın öğrenci sıralardaki yerini aldı

İl genelinde 242 okul ve kurumda, 2 bin 729 sınıfta 4 bin 764 öğretmenin görev yapacağı 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayılarının kademelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Okul öncesi 5 bin 759 öğrenci, ilkokul 14 bin 897 öğrenci, ortaokul 15 bin 354 öğrenci, ortaöğretim 16 bin 713 öğrenci. Törende sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, yeni dönemin öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Abdulaziz Aydın, Eğitim, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bolu'da yeni eğitim yılı başladı, 52 bin 723 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

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