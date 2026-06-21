Bolu'da YKS AYT Heyecanı - Son Dakika
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Bolu'da YKS AYT Heyecanı

Bolu\'da YKS AYT Heyecanı
21.06.2026 10:49
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Bolu'da YKS'nin AYT oturumunda adaylar sınavda mücadele ederken aileleri dua etti.

Bolu'da üniversite hayali kuran binlerce aday, YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter dökerken; heyecanlı aileleri ise okul bahçelerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek çocuklarının sınav heyecanına ortak oldu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması kuralı gereği, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına aday alımı yapılmadı ve kapılar kapatıldı.

Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. - BOLU

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Bolu, YKS, AYT, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bolu'da YKS AYT Heyecanı - Son Dakika

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