Boyabatlı Öğrenciler Tarihi ve Bilimsel Merkezleri Geziyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde ortaokul öğrencileri kentin tarihi, kültürel ve bilimsel merkezlerini ziyaret ederek hem eğlendi hem öğrendi.

Boyabat ilçesinde bulunan Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri gezi programı kapsamında ilk olarak Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ni ziyaret etti. Fakültedeki akvaryum ünitesini gezen öğrenciler, mersin balığı, vatoz ve çeşitli deniz canlılarını yakından inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler ayrıca fakültede yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bazı öğrenciler hayatlarında ilk kez su kaplumbağasına dokunarak farklı bir deneyim yaşadı. Programın devamında öğrenciler, kentin önemli kültürel merkezlerinden Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Burada öğrenciler kitaplarla buluşurken okuma kültürü konusunda bilgilendirildi.

Program kapsamında Gezici Kütüphane ve Planetaryum etkinliklerine katılan öğrenciler, uzay ve gökyüzü bilimleri hakkında sunumları ilgiyle takip etti. Etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem de yeni bilgiler edinme fırsatı buldu. - SİNOP