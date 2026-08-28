Bozdoğan\'da Okul Yenileme Çalışmaları

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen yenileme ve hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, ilçedeki okullarda gerçekleştirilen hazırlıklar yerinde incelendi. İlçe milli eğitim müdürü, şube müdürleri, okul idarecileri ve eğitim çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerde, eğitim kurumlarının yeni döneme hazırlanma süreçleri değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin köklerden geleceğe uzanan, çevreye ve insana duyarlı eğitim anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında okulların sınıfları, ortak kullanım alanları ve bahçelerinde çeşitli düzenlemeler yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılında daha güvenli, huzurlu ve nitelikli ortamlarda eğitim alabilmeleri hedeflenirken, okul binalarının öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri sıcak eğitim yuvalarına dönüştürülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.