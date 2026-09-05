Bozkır'da okul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı planlamaları yapıldı
Konya'nın Bozkır ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci başkanlığında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi Okul Müdürleri Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda okullardaki çalışmalar, hazırlıklar ve verimli bir dönem için değerlendirmeler yapıldı.
Konya'nın Bozkır ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Okul Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci başkanlığında düzenlenen toplantıya, Şube Müdürü Pınar Buluz ile ilçe genelindeki okul ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülecek çalışmalar, hazırlıklar ve planlamalar ele alındı. Yeni eğitim-öğretim döneminin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Eğitim › Bozkır'da okul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı planlamaları yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?