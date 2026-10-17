Bozüyük İmam Hatip öğrencilerinin masal ve animasyon projesi Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Bozüyük İmam Hatip öğrencilerinin masal ve animasyon projesi Türkiye birincisi oldu

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Bozüyük İmam Hatip öğrencilerinin masal ve animasyon projesi Türkiye birincisi oldu
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Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu ve lise öğrencilerinin projesi, Kültür, Sanat ve Spor lise kategorisinde Türkiye birincisi seçildi. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı masal kitabı ve lise öğrencilerinin çizimleriyle hazırlanan animasyon filmi Bilecik'e gurur verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim veren Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu ve lise öğrencilerinin ortak çalışması, Türkiye birinciliği elde etti.

İmam Hatip Okullarının yeniden kuruluşunun 75. yılı kapsamında düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni'nde, okul öğrencilerinin hazırladığı proje Kültür, Sanat ve Spor teması lise kategorisinde Türkiye birincisi seçildi. Proje kapsamında ortaokul öğrencilerinin yazdığı 'Geçmişe Vefa Geleceğe Şifa' masal kitabı ile lise öğrencilerinin çizimleriyle hazırlanan 'Vefa ve Şifa Macera Başlıyor' animasyon filmi ortaya çıkarıldı. Öğrencilerin yazı ve çizimlerini bir araya getiren çalışma, elde ettiği dereceyle Bilecik'e gurur yaşattı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, başarıda emeği geçen öğrencileri ve eğitimcileri tebrik ederek, "Öğrencilerimizin geçmişimizin değerlerini sanatla buluşturarak ortaya koyduğu bu çalışma bizleri gururlandırdı. Çocuklarımızın yalnızca dijital dünyayı takip eden değil, üreten ve bu dünyaya değer katan bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
İmam Hatip LiseleriKültür SanatTürkiyeBozüyükBilecikEğitimSporSon Dakika

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