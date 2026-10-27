BŞEÜ'de Kafede Bilim etkinliğinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri masaya yatırıldı - Son Dakika
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BŞEÜ'de Kafede Bilim etkinliğinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri masaya yatırıldı

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BŞEÜ\'de Kafede Bilim etkinliğinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri masaya yatırıldı
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BŞEÜ'de TÜBİTAK Bilim Genç tarafından düzenlenen Kafede Bilim etkinliğinde 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2015-2030' söyleşisi yapıldı. Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen'in sunumuyla küresel hedefler ve kalkınmanın çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları değerlendirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) sürdürülebilir gelecek masaya yatırıldı.

BŞEÜ Milli Teknoloji Atölyesinin desteğiyle TÜBİTAK Bilim Genç tarafından düzenlenen Kafede Bilim etkinliğinde, 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2015-2030' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikte bilimsel bilginin toplumla buluşturulması ve sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Programa BŞEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Levent Değirmenci, Milli Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Günay Turan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen'in sunumuyla gerçekleştirilen söyleşide, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen küresel hedefler ve sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları değerlendirildi. Doğal kaynakların korunması, çevre duyarlılığının artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması konuları ele alınırken, hedeflere ulaşılmasında bireylere, toplumlara ve kurumlara düşen sorumluluklar üzerinde duruldu. Etkinlikte bilimsel konuların günlük yaşamla ilişkisi ele alınarak katılımcıların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin bilgi edinmeleri ve fikir alışverişinde bulunmaları sağlandı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversite olarak bilimsel bilgiyi toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı ve güncel konulara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşılmasına katkı sunmayı önemsiyoruz. Sürdürülebilir kalkınma, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin yaşam koşullarını da ilgilendiren önemli bir konu. Bu alanda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayan etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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