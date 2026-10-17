BŞEÜ'de TÜBİTAK 2209-A/B başvuru eğitimine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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BŞEÜ'de TÜBİTAK 2209-A/B başvuru eğitimine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

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BŞEÜ\'de TÜBİTAK 2209-A/B başvuru eğitimine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi
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BŞEÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü, ön lisans ve lisans öğrencileri için TÜBİTAK 2209-A/B başvuru eğitimi düzenledi. F Blok Konferans Salonu'ndaki programda proje fikri, bütçelendirme, sık hatalar ve üretken yapay zekanın etik kullanımı ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) öğrencilerin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projelerine başvuru süreçlerine yönelik eğitim düzenlendi.

BŞEÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'TÜBİTAK 2209-A/B Üniversite Öğrencileri Proje Hazırlama ve Başvuru Eğitimi', yoğun öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi. F Blok Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ön lisans ve lisans öğrencileri katıldı. Üniversitenin akademisyenlerinden Doç. Dr. Betül Yıldız, Doç. Dr. Nur Kuban Torun ve Doç. Dr. Rafig Gurbanov'un eğitici olarak yer aldığı programda, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği ile 2209-B Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği kapsamında başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Eğitimde doğru proje fikrinin belirlenmesi, fikrin araştırma projesine dönüştürülmesi, özgün değer oluşturulması, uygun yöntemlerin belirlenmesi, bütçelendirme ve başvuru sırasında sık karşılaşılan hatalar ele alındı. Programda ayrıca üretken yapay zeka araçlarının proje hazırlama süreçlerinde bilinçli, etik ve sorumlu kullanımına ilişkin TÜBİTAK rehberleri değerlendirildi. 2209-B programı kapsamında ise üniversite-sanayi iş birliğiyle proje geliştirme ve araştırma projelerinin uygulama alanlarıyla buluşturulmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Eğitim sonunda öğrencilerin proje fikirleri değerlendirilirken, başvuru sürecine ilişkin soruları da eğitmenler tarafından yanıtlandı.

Kaynak: İHA
Yapay ZekaTeknolojiKonferansTübitakEğitimSon Dakika

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