BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yeni eğitim yılının ilk dersini Rektör verdi - Son Dakika
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BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yeni eğitim yılının ilk dersini Rektör verdi

BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yeni eğitim yılının ilk dersini Rektör verdi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersi, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın katılımıyla yapıldı. Öğrencilere mesleki tecrübelerini aktaran Kaplancıklı, kendilerini her alanda geliştirmeleri ve daima hazırlıklı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde yeni eğitim yılının ilk dersi gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersi, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Genel Sekreter Muhammet Büyük, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bülbül, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, mesleki tecrübelerini paylaşarak kariyer yolculuklarına ilişkin tavsiyelerde bulundu. Kaplancıklı, "Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirebilmeniz için kendinizi her alanda geliştirmeli ve daima hazırlıklı olmalısınız. Albert Einstein'ın da söylediği gibi, keşif, buluş ve başarı hazırlıklı beyinlerin başına gelen bir tesadüftür" dedi.

Öğrencilerin yalnızca kendi uzmanlık alanlarıyla sınırlı kalmamaları gerektiğini belirten Kaplancıklı, "Farklı disiplinlerden beslenmek, hem mesleki hem de kişisel gelişiminize önemli katkılar sağlar. İletişim, mühendislik ve güzel sanatlar gibi farklı alanlardan dersler alarak vizyonunuzu genişletebilirsiniz. Kendinizi sürekli geliştirmeniz ve farklı öğrenme deneyimleriyle eğitim hayatınızı desteklemeniz büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Rektör, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BŞEÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yeni eğitim yılının ilk dersini Rektör verdi - Son Dakika

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