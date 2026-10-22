BŞEÜ'lü Çongur'un sensör projesi Kastamonu'da 50 bin TL'lik ikincilik ödülü kazandı - Son Dakika
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BŞEÜ'lü Çongur'un sensör projesi Kastamonu'da 50 bin TL'lik ikincilik ödülü kazandı

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BŞEÜ\'lü Çongur\'un sensör projesi Kastamonu\'da 50 bin TL\'lik ikincilik ödülü kazandı
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BŞEÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur, Kastamonu Üniversitesinin Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nda akademisyen kategorisinde ikincilik elde ederek 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Sensör projesiyle ödül alan Çongur, ödülü Rektör Kaplancıklı'ya takdim etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur, Kastamonu Üniversitesinin düzenlediği Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nda ikincilik elde ederek 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

BŞEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur, "Hidroksiapatit Nanopartikülü Modifiye Tek Kullanımlık Voltametrik Sensör ile Suda Fenol ve Parasetamol Tespiti" başlıklı projesiyle akademisyen kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Ulusal patent tescili alan ve 2025 yılında Microchemical Journal adlı Q1 kategorisindeki bilimsel dergide yayımlanan çalışma, su örneklerinde fenol ve parasetamol gibi bileşiklerin tespitine yönelik geliştirilen sensör teknolojisine odaklanıyor. Proje, analitik kimya ve çevresel analiz alanlarında yenilikçi çözümler geliştirilmesini amaçlıyor. Kazandığı ikincilik ödülünü BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya takdim eden Doç. Dr. Gülşah Çongur, üniversitesinin bilimsel araştırma alanındaki çalışmalarını ulusal düzeyde temsil etti.

BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Akademisyenimiz Doç. Dr. Gülşah Çongur'un yenilikçi projesiyle böyle önemli bir başarı elde etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Üniversite olarak bilimsel araştırmaları ve katma değer üreten projeleri desteklemeye önem veriyoruz. Hocamızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
KastamonuTeknolojiRektörEğitimSon Dakika

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