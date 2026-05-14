Burhaniye\'de Bahar Şenliği Coşkusu

Burhaniye'de Kuyumcu İlkokulu ve Karadere İlkokulu tarafından hazırlanan Bahar Şenliği ilgi gördü Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan "Kültürel Mirasımız" konulu gösteriler, gölge oyunu ve halk oyunları büyük beğeniyle izlendi. Öğrencilerin gönüllerince eğlendikleri etkinlik katılımcılar tarafından da oldukça keyifli bulundu. Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürleri Mustafa Gümüş, Bülent Akmeşe, Karadere İlkokulu ve Kuyumcu İlkokulu öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. - BALIKESİR