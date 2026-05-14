Burhaniye\'de Bilim Fuarı Açıldı

Burhaniye'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında desteklenen, Şarköy Ortaokulu ve Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu tarafından ortaklaşa düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Şarköy Ortaokulunda açıldı. Fuarda sergilenen eserler ilgi gördü. Fuarda öğrencilerin büyük emek ve özveriyle hazırladığı projeler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Bilimsel çalışmaların sergilendiği etkinlik, öğrencilerin hazırladığı halk oyunu gösterisi ile sona erdi. Fuar açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürleri Mehmet Bilgiç ve Mustafa Gümüş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BALIKESİR