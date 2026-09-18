Burhaniye'de çocuklar uçurtmalarla barış ve umut mesajı gökyüzüne taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniye'de çocuklar uçurtmalarla barış ve umut mesajı gökyüzüne taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burhaniye\'de çocuklar uçurtmalarla barış ve umut mesajı gökyüzüne taşıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın!" projesi kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde öğrenciler, hazırladıkları uçurtmaları uçurdu. Çocuk hakları, barış ve umut sloganları taşıyan yüzlerce uçurtma Burhaniye semalarını süsledi.

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın!" projesi kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği, ilçedeki okulların katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Çocukların hayal dünyalarını, barış ve umut dolu mesajlarla gökyüzüne taşıdığı etkinlik, Burhaniye'de renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler, öğretmenleri ve velilerinin de katılımıyla hazırladıkları uçurtmaları özgürce uçurarak, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de anlamlı mesajlar verdi.

Şenlik kapsamında öğrenciler, sadece uçurtma uçurmakla kalmadı; aynı zamanda çocuk hakları, barış ve umut dolu yarınlar için hazırladıkları mesajları da gökyüzüne taşıdı. Renkli uçurtmaların üzerine yazılan "Barış", "Umut", "Çocuk Hakları" gibi sloganlar, Burhaniye semalarında adeta bir barış çağrısına dönüştü. Etkinliğe katılan veliler, çocuklarının bu tür anlamlı bir projede yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımızın hem eğlenip hem de farkındalık kazandığı bu tür etkinliklerin devamını istiyoruz" dedi.

Şenliğe, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve çok sayıda protokol üyesi ile veliler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte uçurtma uçurarak etkinliğe renk kattı. Yetkililer, bu tür projelerin çocukların sosyal gelişimi ve toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.!"

Projenin ana sloganı olan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın!" mesajı, etkinlik boyunca sık sık dile getirildi. Bu slogan, çocukların özgürce hayal kurma hakkını ve barış içinde bir dünyada yaşama arzusunu simgeliyor. Şenlik, çocukların gökyüzüne bıraktığı uçurtmalarla birlikte umut dolu yarınlara da bir çağrı niteliği taşıdı.

Şenlik boyunca gökyüzünü süsleyen yüzlerce uçurtma, Burhaniye'nin mavi gökyüzüyle buluştu. Çocukların neşeli kahkahaları ve velilerin gururlu bakışları, etkinliğin en güzel anları olarak hafızalara kazındı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek, günün anısına fotoğraflar çekildi. Burhaniye'de düzenlenen bu anlamlı şenlik, çocukların sesini duyurması ve toplumsal farkındalık oluşturması açısından büyük takdir topladı. Yetkililer, benzer etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam edebileceğini belirtti.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim BakanlığıUçurtma ŞenliğiEğitimÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada ’6 milyon TL borcu vardı’ dedi Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada '6 milyon TL borcu vardı' dedi
Geri dönüşüm iadesi yaparken fenalaştı Mudanya’da 66 yaşındaki adam kurtarılamadı Geri dönüşüm iadesi yaparken fenalaştı! Mudanya'da 66 yaşındaki adam kurtarılamadı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti
Divriği’de kaybolan 11 aylık Büşra için soruşturma derinleşti: Babanın borçlu olduğu kişi yakalandı Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra için soruşturma derinleşti: Babanın borçlu olduğu kişi yakalandı
Fransa’da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi
09:25
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
09:07
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım’ın telefonundan ayırmadı
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı
08:57
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
08:13
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
08:01
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 09:30:19. #7.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de çocuklar uçurtmalarla barış ve umut mesajı gökyüzüne taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement