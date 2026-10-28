Burhaniye'de Cumhuriyet Bisiklet Turu 49 öğrencinin katılımıyla tamamlandı - Son Dakika
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Burhaniye'de Cumhuriyet Bisiklet Turu 49 öğrencinin katılımıyla tamamlandı

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Burhaniye\'de Cumhuriyet Bisiklet Turu 49 öğrencinin katılımıyla tamamlandı
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Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında Burhaniye'de düzenlenen bisiklet turuna 49 öğrenci katıldı. Nadir Tolun Ortaokulu öğretmeni Altuğ Keskin önderliğindeki tur, Kuva-yı Milliye Anıtı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na pedal çevrilerek tamamlandı.

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Bisiklet Turu ilgi gördü. Kuva-yı Milliye Anıtı' nda toplu fotoğraf çekimi ile başlayan bisiklet turuna 49 öğrenci katıldı.

Burhaniye'de Nadir Tolun Ortaokulu'nda görevli öğretmen Altuğ Keskin'in önderliğinde düzenlenen bisiklet turuna 49 öğrenci katıldı. Tura katılan öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. Kuva-yı Milliye Anıtı' nda başlayan bisiklet turu Cumhuriyet Meydanında sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama da "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 103. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Cumhuriyet Bisiklet Turu' Kuva-yı Milliye Anıtı' nda toplu fotoğraf çekimi ile başladı. Nadir Tolun Ortaokulu'nda görevli öğretmenimiz Altuğ Keskin önderliğinde 49 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen tur Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi" sözlerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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