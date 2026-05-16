Burhaniye'de Mezuniyet Coşkusu
Burhaniye'de Mezuniyet Coşkusu

16.05.2026 17:54
Burhaniye'de, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'ndan 438 öğrenci mezun oldu.

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ilk mezunlarını verdi. Fakülteden mezun olan 264 öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreninde büyük coşku yaşandı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi bahçesindeki havuz başında düzenlenen mezuniyet töreninde Burhaniye Meslek Yüksekokulundan mezun olan 174 öğrenci de diploma aldı. Mezuniyet töreni İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, halk oyunları gösterileri sergilendi. Mezun öğrencilerin alana girmesi ile başlayan törende büyük coşku yaşandı. Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Aleyna Aktürk birinci, Ece Meriç ikinci ve Başak Yavuz da üçüncü oldu. Burhaniye Meslek Yüksekokulunda ise Samet Oral Birinci, Koray Şahin ikinci ve Emir Eren Aydemir de üçüncü oldu. Fakülte birincisi Aleyna Aktürk yaş kütüğüne plaket çaktı. Birer konuşma yapan okul birincileri, öğretmen ve velilerine teşekkür etti. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Başkan Vekili Tarık Erdil, Başsavcı Turgay Osman Taş, Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan, Jandarma Komutanı yarbay Ünal Bayhan ve Emniyet Müdürü Faik Karabaş tarafından verildi. Birer konuşma yapan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Prof. Dr. Muammer Bezirgan ve Başkan vekili Tarık Erdil, mezun öğrencileri tebrik etti. Törenin sonunda diplomalarını hocalarının elinden alan öğrenciler keplerini atarken büyük mutluluk yaşadı. Törene çok sayıda öğrenci velisi de katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

