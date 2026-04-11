Başkan Erkan Aydın Bursa 23. Kitap Fuarı\'nda çocuk yazarlarla buluştu

11.04.2026 15:28  Güncelleme: 15:29
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa 23. Kitap Fuarı'nda çocuk yazarlarla bir araya gelerek yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı ve eğitim alanındaki projeleri destekleme sözü verdi.

Bursa 23. Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocuk yazarlarla bir araya geldi. Osmangazi Belediyesi'nin eğitime ve edebiyata verdiği desteğe işaret eden Başkan Aydın, "Mutlaka beynimizi, iç dünyamızı ve geleceğe hazırlanan çocuklarımızı kitapla eğitmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, TÜYAP Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle 11 - 19 Nisan tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen Bursa 23. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Osmangazi Belediyesi'nin 2026 yılını Türk edebiyatının usta kalemlerinden Orhan Kemal'e ithaf etmesi dolayısıyla fuarda kurulan belediye standına iştirak eden Başkan Aydın, burada Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların yazma becerilerini geliştirmeyi, hayal güçlerini zenginleştirmeyi ve edebiyatla güçlü bir bağ kurmaları amacıyla hayata geçirdiği "Küçük Yazarlar Atölyesi"nde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Aydın, ürettikleri hikayeler hakkında bilgiler aldı. Atölye mezunu çocukların ürettikleri hikayelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan kitabı da beğeniyle inceleyen Başkan Aydın, çocukları tek tek tebrik etti. Başkan Aydın, Osmangazi Belediyesi standını ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e de "Küçük Yazarlar Atölyesi" kapsamında hazırlanan kitabı hediye etti. Çocukların üretiminden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Aydın, daha sonrasında Nilüfer Belediyesi standını gezdi. Fuar kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün standına da geçen Başkan Aydın, burada çeşitli okulların hayata geçirdiği projeler ve üretim çalışmaları hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Eğitim alanında gerçekleştirilen projeleri ilgiyle inceleyen Aydın, Osmangazi Belediyesi olarak eğitime verdikleri desteği kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

"Hayatın her alanında olmaya çalışıyoruz"

Osmangazi Belediyesi olarak hayatın her alanında olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Erkan Aydın, bu kapsamda Bursa 23. Kitap Fuarı'nda da yerlerini aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada çocuk yazarlarımızla bir araya geldik. Sağ olsunlar, yazdıkları ve bizler için imzaladıkları kitabı aldık. Yazarlık atölyesi ile yazarlık eğitimi almak isteyen, bu konuda kendinde yetenek gören çocuklarımızı, velilerimizi kurslarda ağırladık. Yıl boyu, 365 gün kitap fuarlarında da yerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yıl biz de Osmangazi Belediyesi olarak kitap fuarı yapmıştık, bu sene ikincisini yapacağız. Kitap okumaya, gelecek nesilleri eğitmeye en çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Her zaman söylenen bir laf vardır, boş çuval dik durmaz. Mutlaka beynimizi, iç dünyamızı ve geleceğe hazırlanan çocuklarımızı kitapla eğitmemiz gerekiyor. Osmangazi Belediyesi olarak biz de, kültür sanat, eğitim, spor, hayatın her alanında olmaya çalışıyoruz, en etkili bir şekilde katkı sunmaya çalışıyoruz ve bu misyon çerçevesinde de kitap fuarında da yerimizi aldık. Bütün katılımcılara da teşekkür ediyoruz."

Osmangazi Belediyesi yazarları kitapseverlerle buluşturuyor

Müzik eşliğinde açtığı standıyla fuar ziyaretçilerini karşılayan Osmangazi Belediyesi, edebiyatı ve kültürel üretimi destekleyen çalışmaları kapsamında 12 Nisan Pazar günü saat 14.00'te Nilüfer Açıkalın'ı, 14 Nisan Salı günü saat 14.00'te Cezmi Ersöz'ü ve 17 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Özgür Özgülgün'ü imza gününde kitapseverlerle buluşturacak. Yerel yazarları da fuar ziyaretçileriyle bir araya getirecek Osmangazi Belediyesi, '2026 Orhan Kemal Yılı'na ithafen Gülçin Elif Yücel ve Işık Öğütçü'nün katılımıyla 18 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de "Orhan Kemal Bursa'da" adlı paneli gerçekleştirecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erkan Aydın, Osmangazi, Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Eğitim, Çocuk, Bursa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
