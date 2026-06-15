Bursa\'nın en iyi liselerinin öğrencileri çalıştayda buluştu

Bursa Erkek Lisesi ve Tofaş Fen Lisesi iş birliğinde düzenlenen BELTFL Çalıştayı, 600'den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Akademik ve sosyal içerikleriyle dikkat çeken etkinlikte öğrenciler, 15 farklı komitede güncel konuları ele alarak çözüm önerileri geliştirdi.

Çalıştayın açılışı gerçekleştirilen konuşmalarla başladı. Açılış programının ardından düzenlenen konserle katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Ardından profesör doktor, doçent doktor ve doktor unvanlı akademisyenlerin yanı sıra alanında uzman isimlerden oluşan toplam 18 konuşmacı öğrencilerle bir araya geldi. Konuşmacılar, akademik birikimlerini, mesleki deneyimlerini ve kariyer yolculuklarını paylaşarak öğrencilere ilham verdi.

Hukuk komitesinde Bursa Barosu Başkanı Avukat Metin Öztosun, çevre komitesinde Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, teknoloji komitesinde ise Prof. Dr. İbrahim Arpacı öğrencilerle bir araya geldi. Arpacı'nın dünyanın en etkili bilim insanları arasında yüzde 2'lik dilimde yer aldığı ifade edildi.

Psikoloji, felsefe, sanat, teknoloji, bilim, sağlık, hukuk, uzay, eğitim, girişimcilik, çevre, medya, sosyoloji, tarih ve uluslararası ilişkiler komitelerinde gerçekleştirilen oturumlarda öğrenciler güncel meseleleri farklı bakış açılarıyla değerlendirme fırsatı buldu. Katılımcılar araştırma, sunum ve ekip çalışmalarıyla akademik bilgi birikimlerini artırırken iletişim becerilerini de geliştirdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca yurt dışında eğitim imkanları ve yapay zeka okuryazarlığı konularında seminerler düzenlendi. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilere eğitim ve teknoloji dünyasındaki güncel gelişmeler aktarıldı.

Çalıştay boyunca öğrenciler farklı okullardan gelen katılımcılarla bir araya gelerek sosyal etkileşim kurma fırsatı da yakaladı. Gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan çalıştay yoğun katılımla gerçekleştirildi. - BURSA