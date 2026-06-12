Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 13 Haziran Cumartesi günü Liselere Giriş Sistemi (LGS) Sınavı'na girecek öğrencilere toplu ulaşımın ücretsiz sunulacağını açıkladı.
Tüm öğrencilerin LGS heyecanını paylaştıklarını ve bu önemli günde ulaşımda destek olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "13 Haziran Cumartesi günü sınav giriş belgesini ibraz eden öğrencilerimiz; saat 17.00'ye kadar BursaRay, tramvay ve otobüslerimizden ücretsiz yararlanabilecek. Emeklerinizin güzel sonuçlara dönüşmesini temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - BURSA
Son Dakika › Eğitim › Bursa'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz - Son Dakika
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