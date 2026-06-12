Bursa'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz - Son Dakika
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Bursa'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

12.06.2026 09:45
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 13 Haziran Cumartesi günü LGS sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş belgesini ibraz ederek saat 17.00'ye kadar BursaRay, tramvay ve otobüslerden ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 13 Haziran Cumartesi günü Liselere Giriş Sistemi (LGS) Sınavı'na girecek öğrencilere toplu ulaşımın ücretsiz sunulacağını açıkladı.

Tüm öğrencilerin LGS heyecanını paylaştıklarını ve bu önemli günde ulaşımda destek olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, "13 Haziran Cumartesi günü sınav giriş belgesini ibraz eden öğrencilerimiz; saat 17.00'ye kadar BursaRay, tramvay ve otobüslerimizden ücretsiz yararlanabilecek. Emeklerinizin güzel sonuçlara dönüşmesini temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bursa'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Kayar Ahmet Kayar:
    iyi hoş da bu gençler ülkenin geleceği ve aileleride onları desteklemek için ne kadar uğraşıyo da belediye bi gün ulaşımını karşılıyo halbuki yaşlılara her ay kart veriyo niye böyle adalet yok mu bu ülkede 0 0 Yanıtla
  • İlker Rüzgar İlker Rüzgar:
    güzel bir uygulama ama belki bunun yerine sınavdan sonra da desteklenebilirlerdi çünkü bu dönem zaten stresliler ve ulaşım desteği sadece sınav günü değil daha uzun süreçte de gerekli olabilir yani sınavla sınırlı kalmasa daha iyi olurdu diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Sibel Turunç Sibel Turunç:
    çok güzel bir karar bu da gençlerimize sahip çıkılıyo işte böyle olması lazım ?? 0 0 Yanıtla
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