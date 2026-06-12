Bursa'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İlker Rüzgar:

güzel bir uygulama ama belki bunun yerine sınavdan sonra da desteklenebilirlerdi çünkü bu dönem zaten stresliler ve ulaşım desteği sadece sınav günü değil daha uzun süreçte de gerekli olabilir yani sınavla sınırlı kalmasa daha iyi olurdu diye düşünüyorum