Türkiye'nin en büyük açık hava bilim festivali olan TEKNOFEST'e katılarak derece yapan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Şalt Timsahları Takımı, ödüllerini Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'a getirdi.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 2026 TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması Orta Gerilim Teknolojileri Kategorisinde Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösteren Şalt Timsahları takımını tebrik etti. BUÜ Teknik Bilimler MYO Elektrik Programı öğrencileri Yiğit Efe Aras ve Kadir Yaşar ile danışman akademisyenleri ağırlayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, elde edilen derecenin kendilerini de sevindirdiğini ifade etti.

Teorik bilgiyi sahada pratiğe dönüştüren başarı

Rektör Yılmaz; "Ülkemizin milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğu hedeflere güçlü destekler sağlamayı temel sorumluluk olarak görüyoruz. İlk kez 2018 yılında katılım gösterdiğimiz TEKNOFEST'te her geçen yıl takım ve ödül sayımızı artırıyoruz. Araştırma üniversitesi kimliğimizin bir gereği olarak teorik bilgiyi sahada pratiğe dönüştüren, üreten ve mesleki yetkinlikleriyle katma değer sağlayan gençlerimizin her zaman arkasındayız. Onlara rehberlik eden kıymetli akademisyenlerimiz Öğr. Gör. Mehmet Şen ve Öğr. Gör. Bülgan Tomaç'ı da gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.