BUÜ'nün yeni sanat galerisinde Ömer Akgül'ün hat sergisi açıldı - Son Dakika
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BUÜ'nün yeni sanat galerisinde Ömer Akgül'ün hat sergisi açıldı

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BUÜ\'nün yeni sanat galerisinde Ömer Akgül\'ün hat sergisi açıldı
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BUÜ, Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül'ün eserlerinden oluşan 'Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi'ni Rektörlük binasındaki yeni sanat galerisinde törenle açtı. Sergi 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül'ün eserlerinden oluşan "Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi"ne ev sahipliği yaptı. Sergi, Rektörlük binasında geçtiğimiz ay hizmete açılan sanat galerisinde düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Üniversiteleri yalnızca sayısal göstergelerle değerlendiremeyiz"

Açılışta konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitelerin sadece nicel performans göstergeleriyle değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Akademik başarıların yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmaların da üniversite bünyesinde geniş bir yer tuttuğunu aktaran Prof. Dr. Yılmaz, dijitalleşen dünyada insanların verilere indirgenme riski bulunduğuna değindi. Hat sanatı gibi geleneksel değerlerin insanı özüne yönelten bir nitelik taşıdığını vurgulayan Yılmaz, Rektörlük Binası'ndaki yeni sanat galerisinde düzenlenen bu ilk etkinliğin üniversite için anlamlı bir başlangıç oluşturduğunu kaydederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

'Sanat ve medeniyet insan ruhuna birer şifa köprüsüdür"

KADEM Bursa İl Temsilcisi Gülhan Keskil ise konuşmasında kültür ve sanatın insanların duygu dünyasını biçimlendiren ve manevi değerleri aktaran önemli bir işlevi olduğunu ifade etti. Hat sanatının sabır ve emek gerektiren yapısına değinen Keskil, temsilcilik olarak kadınların sosyal hayata katılımını, sanatsal üretimlerini ve toplumsal dayanışmayı destekleyen kurs ile seminer faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı. Sağlık sorunları nedeniyle açılışa katılamayan sergi sahibi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül'e geçmiş olsun dileklerini ileten Keskil; serginin hazırlanmasına katkı sunup Akgül'e vekalet eden hattat ve psikolojik danışman Faruk Eratlı ile BUÜ Rektörlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

Açılış törenine BUÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM) adına Merkez Müdürü Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz ile Prof. Dr. Nuray Akbudak da katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek sergi ziyarete açıldı. Program, eserlerin incelendiği sergi gezisi ve beraberindeki müzik konseriyle devam etti.

Sergi, 10 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA
Kültür Sanat10 KasımGüncelEğitimSon Dakika

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