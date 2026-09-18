BUÜ, YÖK'ün 2026 değerlendirmesinde 'Araştırma Üniversiteleri' ligindeki yerini korudu - Son Dakika
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BUÜ, YÖK'ün 2026 değerlendirmesinde 'Araştırma Üniversiteleri' ligindeki yerini korudu

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BUÜ, YÖK\'ün 2026 değerlendirmesinde \'Araştırma Üniversiteleri\' ligindeki yerini korudu
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Bursa Uludağ Üniversitesi, YÖK Başkanlığı'nca açıklanan 2026 yılı performans değerlendirme sonuçlarına göre Türkiye'nin seçkin 'Araştırma Üniversiteleri' ligindeki yerini bir kez daha korudu. Rektör Prof. Dr.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı performans değerlendirme sonuçlarına göre Türkiye'nin seçkin "Araştırma Üniversiteleri" ligindeki yerini bir kez daha başarıyla korudu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri 2026 Yılı Performans Değerlendirme Toplantısı, devletin zirvesini ve akademik dünyayı bir araya getirdi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam ve Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enes Yiğit de törende yerini aldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında bütçenin istikrarlı bir şekilde artırıldığını müjdeledi. Yılmaz, 2022 yılında 115,2 milyon lira olan destek miktarının, 2026 yılında merkezi bütçeden tahsis edilen 1,4 milyar liraya ulaştığını ve bu kaynakla 548 projenin desteklendiğini açıkladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise üniversitelerin sadece kampüslerle sınırlı kalmayıp ürettikleri bilimsel çıktıları toplumsal etkiye dönüştürmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Açıklanan verilerin ardından değerlendirmelerde bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin başarı grafiğini ve gelecek vizyonunu şu sözlerle aktardı;

"Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, YÖK Başkanlığımız tarafından titizlikle yürütülen bu süreçte yerimizi korumaktan ve bu elit ligin bir parçası olmaya devam etmekten gurur duyuyoruz. Ancak mevcut durumumuzu asla yeterli görmüyoruz. Sıralamada kalıcı bir yer edinmek ve güçlü bir yükseliş trendi yakalamak adına akademik kadromuzla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Temel ve en büyük hedefimiz, önümüzdeki süreçte performansımızı daha da yukarılara taşıyarak ilk 10 üniversite arasına girmek ve orada kalıcı olabilmektir."

Üniversitenin araştırma kapasitesini artırmak için AR-GE ve yenilikçi projelere öncelik vermeye devam edeceklerini belirten Rektör Yılmaz, elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlere, araştırmacılara ve idari personele teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
Uludağ ÜniversitesiTürkiyeRektörEğitimBursaSon Dakika

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