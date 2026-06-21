Çanakkale\'de AYT Sınavı Heyecanı

Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına giren adaylar sınav salonlarına alındı.

Çanakkale'de YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı öncesinde okul önlerinde heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava giren öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önüne geldi. Sınav merkezlerine gelen öğrenciler görevlilerin kontrolleri sonrası içeriye alındı. - ÇANAKKALE