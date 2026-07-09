Çanakkale'de Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler Toplantısı

Çanakkale'de Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın katılımıyla eğitimde yenilikçi teknolojilerin etkin kullanımı toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı; İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, birim amirleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul yöneticileriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar, eğitimde yenilikçi teknolojilerin etkin kullanımı ve Çanakkale'de hayata geçirilen uygulamalar değerlendirildi. Dijital dönüşüm odaklı eğitim süreçleri, teknoloji destekli öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar ele alınırken, iş birliği ve ortak akıl anlayışıyla sürdürülebilir ve erişilebilir eğitim hedefleri doğrultusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - ÇANAKKALE