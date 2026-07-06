Çarşamba\'da Yaz Kur\'an Kursları başladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yaz Kur'an Kursları, Merkez Kur'an Kursu'nda düzenlenen törenle başladı.

İlçe genelindeki 352 camide gerçekleştirilecek kurslara yaklaşık 10 bin öğrenci katılırken, 482 öğretici görev yapacak. 358 kursta Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, ibadet bilinci ve ahlak eğitiminin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Yaz Kur'an Kursları kapsamında 4-6 yaş grubu çocuklara da yaşlarına uygun içeriklerle eğitim verilecek.

6 Temmuz'da başlayan kurslar 14 Ağustos'ta sona erecek. Kayıtlar ise 13 Temmuz'a kadar ilçe genelindeki camiler ve müftülük aracılığıyla devam edecek.

Yaz Kur'an Kurslarıyla birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun İl Müftülüğü iş birliğinde yürütülen "Camiye Gidiyorum" etkinliği de hayata geçirildi. Çocuklara yönelik ebru, takı tasarımı, spor ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlenirken, ailelerin katılacağı etkinliklerle çocukların camiyle bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Merkez Kur'an Kursunda gerçekleştirilen açılış programı kapsamında velilere yönelik seminerler de düzenlendi. Samsun Aile Danışma Merkezi'nden Psikolog Saye Daylan "Aile İçi İletişim", İlçe Müftülüğü personeli Esma Ünsal ise "Mahremiyet Eğitimi" konusunda bilgilendirme yaptı. - SAMSUN