Çayırova'da spor lisesi kompleksi yükseliyor - Son Dakika
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Çayırova'da spor lisesi kompleksi yükseliyor

Çayırova\'da spor lisesi kompleksi yükseliyor
23.06.2026 12:10  Güncelleme: 12:11
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Çayırova'da 21 bin metrekarelik alanda inşa edilen Spor Lisesi'nde çalışmalar devam ediyor. 24 sınıf, öğrenci yurdu ve modern spor kompleksleriyle Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olması hedefleniyor.

Çayırova'da 21 bin metrekarelik alanda inşası sürdürülen Spor Lisesi projesinde çalışmalar devam ediyor. Tesisin tamamlandığında 24 sınıfı, öğrenci yurdu ve modern spor kompleksleriyle Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olması hedefleniyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin eğitim ve spor altyapısına yönelik projeleri kapsamında Şekerpınar Mahallesi'nde inşa edilen kompleksin yapımında önemli aşamalar kaydedildi. İlçenin yanı sıra Türkiye genelinden öğrencilere hizmet vermesi planlanan 21 bin metrekarelik dev kampüs alanındaki binalarda iç tefrişat ve ince işçilik işlemleri yoğunlaştırıldı.

Yurt ve sınıf binaları şekilleniyor

Proje bünyesinde yer alan 150 kız ve 150 erkek kapasiteli yurt binalarında asma tavan, oda iç düzenlemeleri, doğrama ve cam montajları tamamlanma aşamasına geldi. Ayrıca binaların enerji ihtiyacını karşılamak üzere çatılara yerleştirilen güneş panellerinin kurulumunda da hızla ilerleniyor.

Dış cephe çalışmaları büyük oranda bitirilen 24 sınıflı eğitim binasında ise yer döşemeleri ve iç tefrişat işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kapalı salonun üzerine atletizm pisti yapılıyor

Kampüs içerisindeki spor donatılarının inşasında da önemli aşamalar geride bırakıldı. 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonunun betonarme inşaatı tamamlanırken, modern mimariyle bu salonun üst kısmına inşa edilecek olan atletizm pisti ve futbol sahası için beton serim işlemlerine geçildi. Alanda aynı zamanda drenaj testleri de gerçekleştiriliyor.

Basketbol ve futbol sahaları ile donatılacak olan lisenin, tamamlandığında bölgenin eğitim ve spor altyapısına büyük katkı sunması bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Çayırova'da spor lisesi kompleksi yükseliyor - Son Dakika

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