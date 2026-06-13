ÇEDES Projesi Kapandı

Erzincan'da, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerin yılsonu kapanış programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmelerine katkı sunmak amacıyla yıl boyunca sürdürülen çalışmalar, düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Program kapsamında öğrencilerin sosyal, kültürel ve değerler eğitimi alanındaki gelişimlerini desteklemeye yönelik gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verildi.

Konuşmalarda, faaliyetlerin yürütülmesinde emeği geçen kurum temsilcileri ile koordinatörlere teşekkür edilerek, ÇEDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğu ifade edildi. - ERZİNCAN