Çeşme\'de 31 Usta Aşçı Mezun Oldu

Çeşme Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, Michelin yıldızlı Şef Serkan Özcan'ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen 796 saatlik 4. Seviye Usta Aşçılık Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan 31 kursiyer, düzenlenen törenle kurs bitirme belgelerini aldı. Çeşme'de ilk kez gerçekleştirilen eğitim programını tamamlayan kursiyerler, kep fırlatarak usta aşçı olmanın sevincini yaşadı.

Çeşme Halk Eğitim Merkezi, mesleki eğitim alanında önemli bir ilke imza attı. Michelin yıldızlı Şef Serkan Özcan'ın kurs eğitmenliğinde açılan 4. Seviye Usta Aşçılık Eğitimi'ne 31 kursiyer katıldı. Mesleki yeterlilik açısından önemli bir aşama olan eğitim programında kursiyerler, mutfak disiplininden temel ve ileri düzey pişirme tekniklerine, ürün bilgisinden hijyen kurallarına, mutfak organizasyonundan sunum tekniklerine kadar geniş bir alanda eğitim aldı. Şef Serkan Özcan'ın bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulan kursiyerler, 796 saatlik eğitim sürecinin sonunda 4. seviye usta aşçılık belgesi almaya hak kazandı.

Toplam 796 saat süren yoğun eğitim programının ardından mezuniyet töreni düzenlendi. Törende kursiyerlerin belgelerini, Şef Serkan Özcan ile Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol birlikte verdi. Kursiyerler, geleneksel kep atma töreniyle de başarılarını kutladı.

"Çeşme'de bir ilki gerçekleştirdik"

Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, törende yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli şeflerinden biriyle birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Çeşme açısından önemli bir ilki hayata geçirdiklerini söyledi.

Doğruyol, şu ifadeleri kullandı: "Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Türkiye'nin kabul gördüğü önemli bir şefle çalışıyoruz; Serkan Özcan şefimiz de bizim kurs eğitmenimiz. ve şefimizle beraber Çeşme'de bir ilki gerçekleştirdik. Bu ilk nedir? 796 saatlik 4. seviye usta aşçılık. Yani bu belgeyi alan herkes usta aşçı olmuş oluyor. ve Çeşme'de bu bir ilk."

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen eğitim programının başarıyla tamamlandığını belirten Doğruyol, 31 kursiyerin belge almaya hak kazandığını vurguladı.

"Kendi iş yerlerini kurabilirler"

Kursiyerlerin aldıkları belgelerin mesleki yaşamları açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Doğruyol, eğitim programını tamamlayanların kendi iş yerlerini açabileceklerini ya da otel ve restoranlarda mesleklerini sürdürebileceklerini ifade etti.

Kadınların meslek sahibi olması hedeflendi

Programın önemli hedeflerinden birinin kadınların meslek edinmelerine katkı sunmak olduğunu belirten Ali Rıza Doğruyol, Şef Serkan Özcan ile birlikte bu anlayışla yola çıktıklarını söyledi. Doğruyol, özellikle mesleki eğitim yoluyla kadınların ekonomik ve sosyal yaşama daha güçlü biçimde katılmalarını önemsediklerini belirterek şunları kaydetti: "Çünkü kadınları meslek sahibi etme felsefesiyle biz yola çıktık Serkan Özcan şefimizle beraber. ve bunun ilk meyvelerini burada aldık. Seneye de Halk Eğitim Merkezimizde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nin, Şef Serkan Özcan'ın eğitmenliğinde önümüzdeki eğitim döneminde de mesleki aşçılık çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. - İZMİR