Çeşme\'de yenilenen 16 Eylül İlkokulu İlköğretim Haftası\'nda açıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde İlköğretim Haftası, yenilenerek 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrencileriyle buluşan 16 Eylül İlkokulunda düzenlenen törenle kutlandı. Programda aynı zamanda yenilenen okulun açılış kurdelesi de kesildi.

16 Eylül İlkokulunun açılışı ve İlköğretim Haftası kutlama törenine; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Musalla Mahallesi Muhtarı Önder Soma, okul müdürleri, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Esma Uysal gerçekleştirdi. Yeni eğitim öğretim yılına yenilenen okul binasında başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uysal, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda akademik başarının yanı sıra milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi önemsediklerini belirtti. Öğrencilere seslenen Uysal, "Sizler bu okulun en güzel parçasısınız. Koridorlarımızı dolduran neşeniz, merakınız ve hayalleriniz bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Her çocuğun bir dünyası, bir yeteneği ve bir hayali var. O dünyaya dokunmak, o yeteneği ortaya çıkarmak ve o hayale yol arkadaşlığı yapmak hepimizin en önemli sorumluluğudur" dedi.

55 yıl sonra aynı okulda duygusal anlar

Törende, okulda 1969-1970 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayan eski öğrencilerden Hakan Güvener ve onun öğretmenliğini yapan emekli eğitimci Neşe Saatçıoğlu da birer konuşma yaptı. Eski binanın yıkıldığı dönemde büyük üzüntü yaşadığını belirten Güvener, "Yüreğimden bir parçanın kopup gittiğini düşünmüştüm. Ancak okulumuzun yeniden inşa edilerek 2026-2027 öğretim yılında açılması beni çok mutlu etti" diyerek öğrencilere bol bol okumaları ve bilime, sanata, spora yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Eski günleri hatırlayarak duygusal anlar yaşayan emekli öğretmen Saatçıoğlu ise, "Çok güzel öğrencilerim oldu. Onları zaman zaman görüyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Güvener ve Saatçıoğlu'na çiçek takdim edildi.

Öğrencilerin şiirler okuyup gösteriler sunduğu törenin ardından, yenilenen 16 Eylül İlkokulunun açılış kurdelesi Kaymakam Mehmet Maraşlı ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılış sonrası sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Maraşlı, Okul Müdürü Uysal'dan binanın fiziki yapısı ve eğitim imkanları hakkında bilgi aldı.