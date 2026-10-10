Cizre'de Karayolları 95. Şube Şefliği personeline yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Cizre'de Karayolları 95. Şube Şefliği personeline yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

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Cizre\'de Karayolları 95. Şube Şefliği personeline yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
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Cizre'de Karayolları 95. Şube Şefliği personeline acil durum tahliyesi ve yangına müdahale tatbikatı düzenlendi. İtfaiye ekiplerinin verdiği eğitimde personel, alarmla güvenli tahliyeyi uyguladı ve kontrollü yakılan ateşe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Cizre'de Karayolları 95. Şube Şefliği personeline yönelik itfaiye ekipleri tarafından acil durum tahliyesi ve yangına müdahale tatbikatı düzenlendi.

Cizre'de olası afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları kapsamında, Karayolları 95. Şube Şefliği bünyesindeki personele yönelik yangın güvenliği eğitimi ve uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Eğitim ve tatbikat, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından verildi.

İtfaiye ekipleri tarafından verilen bilgilendirmede; acil durumlarda binaların güvenli bir şekilde nasıl tahliye edileceği, yangın anında izlenecek adımlar ve yangına ilk müdahale teknikleri detaylıca anlatıldı. Teorik sunumun ardından senaryo gereği alarm verilerek binanın güvenli tahliyesi sağlandı.

Tatbikatın son aşamasında ise Karayolları personeli, itfaiye ekiplerinin gözetiminde yangın söndürme tüplerini kullanarak kontrollü şekilde yakılan ateşe müdahale etti. Tatbikatın, çalışanların acil durum bilincini artırmak ve olası olaylara karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak amacıyla başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Cizre'de Karayolları 95. Şube Şefliği personeline yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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