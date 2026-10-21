Cizre\'de son dönem 2,5 milyon sayfa okunan okuma projesinin 3. dönem planı belirlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklarda ve gençlerde okuma kültürünü geliştirmek amacıyla başlatılan ve adeta okuma seferberliğine dönüşen "7'den 70'e Okuyan Cizre" Projesinin 3'üncü dönem yol haritası belirlendi.

Cizre Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "7'den 70'e Okuyan Cizre" Projesinin yeni dönem değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Koordinatörü Şükran Çetik başkanlığında ve okul proje koordinatörü öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, geçmiş döneme ait veriler değerlendirilerek önümüzdeki sürecin stratejileri masaya yatırıldı.

2,5 milyon sayfa okunarak bölgeye örnek oldu

Çocukların analitik düşünme becerilerini artırmayı, kelime dağarcıklarını zenginleştirmeyi ve kütüphaneleri hayatın merkezine almayı hedefleyen projede geçtiğimiz dönem büyük bir başarıya imza atıldı. Çocukların yanı sıra vatandaşların da yoğun katılım sağladığı çalışmalarda 2,5 milyon sayfa kitap okuma sınırı aşılarak proje, bölgede örnek gösterilen çalışmalar arasında yer aldı.

Yeni dönemde hedef kapsamı genişletmek

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın destekleriyle sürdürülen projenin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı planlamasında, okuma alışkanlığını daha geniş kitlelere yaymak ve sahada yürütülen faaliyetlerin etki düzeyini artırmak için yeni kararlar alındı. Verimli geçen toplantının ardından projenin bu yıl da kapsamı genişletilerek kararlılıkla devam ettirilmesine karar verildi. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi yetkilileri, kadim kentin çocuklarını kitaplarla buluşturmak ve geleceğin aydınlık nesillerini yetiştirmek adına saha ve koordinasyon çalışmalarına kesintisiz devam edeceklerini bildirdi.