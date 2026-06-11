Çoban Kız Dalya, Üniversiteyi Birincilikle Bitirdi - Son Dakika
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Çoban Kız Dalya, Üniversiteyi Birincilikle Bitirdi

Çoban Kız Dalya, Üniversiteyi Birincilikle Bitirdi
11.06.2026 12:19
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Denizli'de çobanlık yaparak diller öğrendi, üniversiteden birincilikle mezun oldu. Başarı hikayesi.

Denizli'de Gökpınar Baraj Gölü kıyısında babası Hamza Toktaş'la birlikte çobanlık yaparken İngilizce ve Almanca öğrenen genç kız, üniversiteden birincilikle mezun olarak örnek bir başarıya imza attı.

Aslen Tavaslı olan, Almanya'da uzun yıllar yaşayan Hamza Toktaş'ın kesin dönüş yaparak dededen kalma çobanlık mesleğine başlamasıyla birlikte hayatlarını doğayla iç içe sürdüren Toktaş ailesi, üretim ve eğitim yaşamını birlikte yürütmeye başladı. Son 7 yıldır Gökpınar Baraj Gölü çevresindeki meralarda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hamza Toktaş, kızları İlayda ve Dalya Toktaş ile birlikte hem sürülerini otlattı.

Almanca bilenen babalarının desteğiyle yabancı dile merak salan İlayda ve Dalya Toktaş, çobanlık yaparken İngilizce ve Almancayı öğrenerek, akıcı bir şekilde kullanmaya başladı. Çobanlık yapan Dalya Toktaş, bir yandan ailesine destek olurken diğer taraftan ise üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. Derslerine düzenli devam eden Toktaş, yoğun yaşam temposuna rağmen Dış Ticaret Bölümünü birincilikle bitirerek önemli bir başarı elde etti.

Dalya Toktaş hem eğitim hayatı hem de aile yaşantısını birlikte sürdürmekten gurur duyduğunu belirterek, "Uzun yıllar Almanya'da yaşadık. Türkiye'ye döndükten sonra babam çobanlık mesleğini sürdürdü. Biz de hem ona destek olduk. Hem aile işimize katkı sağladım hem de üniversite eğitimimi aksatmadım Bölüm birincisi olmak benim için büyük bir mutluluk. Başarımı aileme armağan ediyorum" dedi.

"Koyunları otlatırken bile yabancı dil konuşuyoruz"

Baba Hamza Toktaş ise çocuklarının hem eğitimli hem de çalışkan bireyler olarak yetişmesinden büyük gurur duyduğunu ifade etti. Toktaş, "Almanya'dan döndükten sonra doğaya ve üretime geri döndük. Çobanlık bizim için sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi. Kızlarım hem hayvanlarımızla ilgileniyor hem de eğitimlerini sürdürüyor. Dalya'nın üniversiteyi birincilikle bitirmesi bizi çok mutlu etti. Emeklerinin karşılığını aldı. Koyunlarımızı otlatırken bile İngilizce ve Almanca konuşuyoruz. Bu hem dillerini unutmamaları hem de kültürel birikimlerini korumaları için güzel bir yöntem oldu" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çoban Kız Dalya, Üniversiteyi Birincilikle Bitirdi - Son Dakika

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