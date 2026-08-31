Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri - Son Dakika
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Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri

Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri
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Aileler, çocuklarının okula uyum süreçlerine destek olacak 'Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri' hazırlandı.

Öğrenciler ve aileleri için okula ilk adımla başlayan ve yıl boyunca yaşanan deneyimlerle kalıcı bir hatıraya dönüşeceği inancıyla hazırlanan "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" ile ailelerin, çocuklarının okula uyum ve gelişim süreçlerine daha yakından eşlik etmeleri hedefleniyor.

Yeni eğitim-öğretim dönemi 14 Eylül'de başlıyor. Okul öncesi (anaokulu) ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için eğitimler ise 7-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu süre zarfında okula ilk adım ailelerle birlikte yapılacak. Öğrenciler ve aileleri için hazırlanan 'Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri', çocukların okula uyum ve gelişim süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuk ile ailesinin birlikte düşünmesi, üretmesi, paylaşımda bulunması ve iletişim kurmasına imkan sağlayacak defterlerdeki ön sözünde, çocukların eğitim yolculuğunun sağlam temeller üzerinde yükselmesinde aile ile okulun karşılıklı güven ve iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri - Son Dakika

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