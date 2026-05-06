Çocuklar için Bilinçlendirme Etkinliği

06.05.2026 01:33
Siirt'te, aile içi şiddetle mücadele kapsamında 420 öğrenciye güvenlik ve siber tehditler eğitimi verildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğini artırmak ve dijital dünyadaki tehditlere karşı bilinç oluşturmak amacıyla yürütülen, "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin" Projesi kapsamında Kurtalan ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Kayabağlar beldesinde bulunan Nizamettin Sevgili Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe 420 öğrenci katıldı. Programda, öğrencilerin okula ve arkadaşlarına karşı güven duygusunun güçlendirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında bugüne kadar Siirt genelinde 10 bin 121 öğrenciye çeşitli konularda bilgilendirme yapıldığı, yıl sonuna kadar jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 296 okulda benzer faaliyetlerin gerçekleştirileceği belirtildi. Etkinlikte, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman personel tarafından öğrencilere, akran nezaketi, siber tehditlerden korunma, yasal sorumluluklar, okul servislerine iniş-biniş kuralları ile çevre ve doğa sevgisi konularında eğitim verildi. Ayrıca sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, dijital bağımlılık, zararlı mobil oyunlar, güvenli internet kullanımı, bilişim suçları ve parola güvenliği gibi başlıklarda detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan, etkinliğin düzenlendiği okulda kısa süre önce bir öğrencinin şaka amacıyla yaptığı ve korku ile endişeye neden olan internet paylaşımına da dikkat çekilerek, benzer durumların önüne geçilmesi için öğrencilere uyarılarda bulunuldu.

Programın sonunda İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan "Sınav", "Yapı" ve "Mantık" isimli köpeklerin gerçekleştirdiği akrobasi gösterisi, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. - SİİRT

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
