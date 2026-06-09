Çocuklara Motivasyon ve Binicilik Eğitimi - Son Dakika
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Çocuklara Motivasyon ve Binicilik Eğitimi

Çocuklara Motivasyon ve Binicilik Eğitimi
09.06.2026 09:42
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Kütahya'da çocuklar için motivasyon kahvaltısı ve at biniciliği eğitim programı düzenlendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP-2026 "Adımlarımız Birlikte, Geleceğimiz Güvende" Projesi kapsamında çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla motivasyon kahvaltısı ve at biniciliği eğitimi programı düzenlendi.

Çocukların olumlu yaşam becerileri kazanmalarını desteklemek, toplumsal uyumlarını güçlendirmek ve suça yönelme risklerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gençler hem eğitici hem de sosyal açıdan verimli bir gün geçirdi.

Emniyet Müdürü Osman Elbir çocuklarla bir araya geldi

Programın ilk bölümünde düzenlenen motivasyon kahvaltısına Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir de katıldı. Çocuklarla samimi bir ortamda sohbet eden Elbir, eğitim hayatları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.

Polis ile çocuklar arasındaki güven ilişkisinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Elbir, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için gerçekleştirilen sosyal projelerin büyük değer taşıdığını ifade etti. Program sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Motivasyon kahvaltısının ardından öğrenciler, Kütahya Doğa Binicilik Kulübü Atlı Spor Tesisleri'nde düzenlenen at biniciliği eğitimine katıldı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar atlarla tanışma ve binicilik konusunda temel bilgiler edinme fırsatı buldu.

Hem eğlenceli hem de öğretici geçen etkinlik sayesinde gençler, doğayla iç içe vakit geçirirken özgüven, disiplin ve sorumluluk duygularını geliştirmeye yönelik deneyimler yaşadı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen ÇOGEP-2026 "Adımlarımız Birlikte, Geleceğimiz Güvende" Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu tür sosyal faaliyetlerin, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunarken polis-halk ilişkilerinin güçlenmesine de önemli destek sağladığı belirtildi.

Proje kapsamında yıl boyunca gençlere yönelik farklı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kütahya, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çocuklara Motivasyon ve Binicilik Eğitimi - Son Dakika

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