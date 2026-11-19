Türk yükseköğretim kurumları, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bilimsel çalışmaları ve uygulama örnekleriyle katkı sundu. Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamının katıldığı süreçte, 2 bin 478 bilimsel proje COP31 kapsamında sergilendi.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve yarın sona erecek COP31'de Türkiye'deki üniversitelerin sunduğu projeler; iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, iklime uyum, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda Türkiye'nin bilimsel kapasitesini ortaya koydu. Mühendislikten sağlık bilimlerine, tarımdan mimarlığa, sosyal bilimlerden dijital teknolojilere uzanan çalışmalar, üniversitelerin araştırma birikimini iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çözümlerle buluşturdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, COP31'in Antalya'da düzenlenmesinin Türkiye'nin küresel sorunlara çözüm üretme ve büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti. Özvar, Türkiye'nin uluslararası ortaklarıyla iklim değişikliği gibi sorunlara çözüm geliştirebileceğini ve küresel farkındalığa katkı sağlayabileceğini vurguladı. COP31'i önceki toplantılardan ayıran önemli özelliklerden birinin üniversitelerin bilimsel çalışmalarının daha görünür hale gelmesi olduğunu vurgulayan Özvar, "COP31'de akademik boyut ağırlık kazandı." dedi. Ayrıca Özvar, üniversitelerin YÖK rehberliğinde organize olarak projelerini, çalışmalarını ve çözüm önerilerini uluslararası platformda sergileme imkanı bulduğunu belirtti.

Üniversitelerde iklim dostu kampüsler öncelikli gündem oldu

YÖK'ün öncelikli gündemlerinden birinin iklim dostu ve sürdürülebilir kampüsler oluşturmak olduğunu vurgulayan Özvar, üniversitelerin birkaç yıldır sürdürülebilirlik kriterleri ve iklim dostu uygulamalar bakımından değerlendirildiğini belirtti. Özvar, üniversitelerin bu kriterlere göre sıralandığını, sürdürülebilirlik ve iklim dostu uygulamalara uyumlarının da değerlendirme süreçlerinde dikkate alındığını kaydetti. Ayrıca üniversitelerin COP31 kapsamında öne çıkan çalışmalarında yapay zeka, büyük veri, dijital ikiz ve veri analitiği gibi teknolojiler önemli yer tuttu. Bu teknolojiler; enerji tüketiminin izlenmesi, karbon emisyonlarının azaltılması, iklim verilerinin analiz edilmesi, su kaynaklarının takibi ve sürdürülebilir kampüs modellerinin geliştirilmesinde kullanıldı. Çalışmalarla iklim değişikliğinin etkilerinin daha doğru ölçülmesi, risklerin önceden belirlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması hedeflendi. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, hidrojen teknolojileri, karbon azaltımı ve yeşil sanayi dönüşümü de üniversitelerin çalışmalarında öne çıktı. Temiz enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, üretimde enerji verimliliğinin artırılması ve kampüslerin karbonsuzlaştırılmasına yönelik projelerle Türkiye'nin enerji dönüşümüne ve düşük karbonlu üretim hedeflerine katkı sağlanması amaçlandı.

208 üniversitenin katılımıyla 2 bin 478 proje sergilendi

YÖK koordinasyonunda COP31'de Türkiye'den 208 üniversitenin katılımıyla sergilenen 2 bin 478 proje, üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadelede araştırmanın yanı sıra uygulamaya dönük çözümler geliştiren ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunan kurumlar olarak sergilendi.