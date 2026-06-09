Demiryol Meslek Okulu Mezunları Buluştu

Demiryol Meslek Okulu mezunlarının 'Geleneksel Pilav günü' buluşması, Eskişehir'deki eski okul binasında gerçekleşti.

Etkinliğe: Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve çok sayıda okul mezunu ve aileler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından yöresel halk oyunları gösterisi, okul gezisi, mezunlar toplu fotoğraf çekimi ile devam etti. 1983 Mezunları besteledikleri 83'ler marşı ile etkinliğe renk kattı. Mezunlar, okulda geçmiş hatıralarını tazeleyerek bağlarını yeniden güçlendirme fırsatı buldu. Okullarının yeniden açılması temennisiyle, bitirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinlikte mezunlar, sohbet ederek birbirleriyle kaynaştılar.

Demiryol Meslek Okulu 1 Ekim 1942'de, Ankara'da açıldı. 1974 Yılında Eskişehir'de TCDD Meslek Lisesi olarak tekrar eğitim hayatına başladı. Okul, 1998 yılında TCDD Yönetim Kurulu kararıyla eğitim faaliyetine son verilene kadar, 4 bin 198 demiryolcu mezun verdi. Bunlardan 3 bine yakını şu anda TCDD'de görevlerini sürdürüyor. - ESKİŞEHİR